Лицензии на перевозки пассажиров водным транспортом можно оформить на госуслугах

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Лицензии на перевозки пассажиров водным транспортом можно оформить через Единый портал госуслуг. Об этом журналистам сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

"Заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко сообщил, что через портал Госуслуг можно оформить лицензию на перевозки пассажиров водным транспортом. Вопрос развития водного туризма, в частности возможности оформления лицензии через портал госуслуг, обсуждался на совещании по итогам поездки премьер-министра Михаила Мишустина в Карелию. По поручению вице-премьера Чернышенко Минцифры совместно с Минтрансом России и Ространснадзором организовали перевод услуги оформления лицензии в электронный вид", - сообщили в аппарате.

По словам вице-премьера, на портале госуслуг можно оформить лицензию на перевозки пассажиров водным транспортом. Это позволит сэкономить время на получение разрешительных документов и затраты, связанные с необходимостью лично посещать ведомства. "Помимо этого, возможность воспользоваться сервисом положительно влияет на дальнейшее развитие транспортных и туристических услуг в России. Важно, что это отразится и на качестве жизни наших граждан - пассажиров, совершающих поездки внутренним водным и морским транспортом. А таких у нас более 17 млн человек в год", - сообщил Чернышенко.

Значительную долю перевозок внутренним водным и морским транспортом составляют социально-значимые муниципальные маршруты - паромные переправы и регулярные перевозки. Например, в Якутии по одному из маршрутов регулярных перевозок пассажиропоток за три года составил более 1,5 млн человек. В труднодоступных регионах - часто, это единственный способ добраться в нужный район.

Чернышенко добавил, сейчас лицензирование проходят как крупные, так и небольшие компании, предоставляющие туристические услуги, - от круизных судов до небольших пассажирских катеров.

По данным Минтранса России, за последние три года выдано и переоформлено 1330 лицензий на осуществление такой деятельности. Ежегодно за услугой обращаются более 500 заявителей, поясняют в аппарате вице-премьера.

"Совместно с Минтрансом России и подведомственными ему органами власти мы подготовили новый план перевода госуслуг в транспортной сфере в цифровой вид. В целом до конца 2022 года планируется завершить вывод на портал более 30 госуслуг. Среди них - выдача различных специальных разрешений и лицензий на перевозки, выдача удостоверений личности моряка и свидетельств членам экипажей гражданских воздушных судов, и многие другие", - сказал замглавы Минцифры России Андрей Черненко.