Ozon запустил региональную экспансию своего сервиса Ozon Express

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Сервис экспресс-доставки Ozon Express начал региональную экспансию и вышел в Санкт-Петербург, говорится в сообщении компании.

"Сервис быстрой доставки Ozon Express впервые вышел за пределы Московского региона и начал работать в Санкт-Петербурге", - отмечается в сообщении.

В начале июля доставка Ozon Express покроет всю территорию Санкт-Петербурга за счет открытия еще нескольких дарксторов в разных частях города. Тогда же сервис будет доступен жителям Пушкина, Павловска, Колпино, Парголово.

Ozon - российская онлайн-платформа электронной коммерции, на которой представлены около 19 млн товарных наименований в 20 категориях, ежедневная аудитория площадки - 9 млн пользователей. Более 90% ассортимента площадки формируют партнеры маркетплейса. Компания продает товары 50 тыс. предпринимателей и компаний. Основными акционерами Ozon являются АФК "Система" и Baring Vostok.