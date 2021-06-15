В СП РФ заявили о выполнении плана по кредитованию МСП в рамках нацпроекта на 77%

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Плановый показатель по объему кредитов, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) в рамках нацпроекта "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", не достигался на протяжении двух последних лет, в 2020 году он был выполнен лишь на 77%. Об этом сообщил в интервью ТАСС аудитор Счетной палаты России Данил Шилков.

"Плановые показатели нацпроекта по объему кредитов, выданных субъектам МСП на реализацию проектов в приоритетных отраслях по субсидируемой ставке, на протяжении двух последних лет не достигались. Так, по итогам 2020 года фактическое значение показателя составило 924,8 млрд рублей при плане в 1,2 трлн рублей. То есть установленный план выполнен лишь на 77%", - сказал он.

По его словам, в 2020 году на государственную поддержку российских кредитных организаций для возмещения недополученных доходов по кредитам субъектов малого и среднего предпринимательства по нацпроекту было направлено более 21 млрд рублей. Основной объем - более 90% средств - направлен по программе льготного кредитования субъектов МСП. По итогам 2020 года освоено около 97%, это примерно 19 млрд рублей.

"Многие показатели федеральных проектов, входящих в состав нацпроекта, были значительно перевыполнены по итогам 2020 года. В частности, по 13 из 17 показателей превышение составило от 8 до 100%. В связи с этим возникает вопрос об обоснованности соответствующих плановых значений", - отметил Шилков.

При этом аудитор подчеркнул, что фактов нецелевого использования бюджетных средств при реализации нацпроекта МСП установлено не было.

Нацпроект "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" реализуется с 2019 года. Ситуация с пандемией потребовала пересмотра некоторых его составляющих. Обновленный нацпроект ориентирован на сопровождение бизнеса на всех этапах развития - от самозанятых до средних компаний.