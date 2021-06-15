США и ЕС создадут торговый совет для координации по экономическим вопросам

ВАШИНГТОН, 15 июня. /ТАСС/. Лидеры стран Евросоюза и Соединенных Штатов создадут Торговый и технологический совет для координации по вопросам экономики. Соответствующая информация содержится в распространенном во вторник Белым домом документе в преддверии саммита ЕС - США.

"Лидеры положат начало Торговому и технологическому совету США - ЕС для того, чтобы прописать правила для экономики XXI века. Они будут расширять и углублять торговые и инвестиционные связи, согласовывать ключевые действия в области технологий и стандартов, запускать новую инициативу в области биотехнологии и геномики, а также вести цифровую и основанную на демократических ценностях трансформацию, которая будет стимулировать инновации", - говорится в документе.

Первый за последние семь лет саммит Евросоюз - США пройдет во вторник в Брюсселе с участием американского президента Джо Байдена. ЕС на саммите будут представлять не главы государств и правительств Евросоюза, а только председатели Еврокомиссии и Евросовета Урсула фон дер Ляйен и Шарль Мишель, а также верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.