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Мишустин прибыл с рабочей поездкой в Пятигорск

Премьер-министр РФ, в частности, посетит предприятие "Профитэкс" и проведет совещания по вопросам развития СКФО

ПЯТИГОРСК, 15 июня. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин во вторник прибыл с рабочей поездкой в Северо-Кавказский федеральный округ (СКФО). У главы правительства запланирован ряд мероприятий в Пятигорске.

В частности, он посетит предприятие "Профитэкс", созданное в 2013 году и занимающееся производством фасовочно-упаковочного оборудования для пищевой промышленности.

Также в Пятигорске Мишустин побывает в музейно-выставочном комплексе "Моя страна. Моя история". Он является вторым на Ставрополье и двадцать третьим в стране мультимедийным парком.

Кроме того, у премьера в рамках поездки запланировано проведение совещания по вопросам развития СКФО, намечены беседы с полпредом президента в округе Юрием Чайкой и главами регионов Северного Кавказа.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичЧайка, Юрий ЯковлевичРоссия
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