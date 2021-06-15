Мишустин прибыл с рабочей поездкой в Пятигорск

ПЯТИГОРСК, 15 июня. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин во вторник прибыл с рабочей поездкой в Северо-Кавказский федеральный округ (СКФО). У главы правительства запланирован ряд мероприятий в Пятигорске.

В частности, он посетит предприятие "Профитэкс", созданное в 2013 году и занимающееся производством фасовочно-упаковочного оборудования для пищевой промышленности.

Также в Пятигорске Мишустин побывает в музейно-выставочном комплексе "Моя страна. Моя история". Он является вторым на Ставрополье и двадцать третьим в стране мультимедийным парком.

Кроме того, у премьера в рамках поездки запланировано проведение совещания по вопросам развития СКФО, намечены беседы с полпредом президента в округе Юрием Чайкой и главами регионов Северного Кавказа.