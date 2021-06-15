"Транснефть" на два дня остановит прокачку нефти по "Дружбе" в направлении Словакии

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. "Транснефть" во вторник снизит объем прокачки нефти по "Дружбе" в направлении Словакии из-за технических проблем одного из потребителей, а в последующие два дня остановит ее. При этом компания намерена сохранить план поставок нефти на июнь, сообщил журналистам официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин.

"В связи с техпроблемами у одного из потребителей на сегодня снижена, а в последующие двое суток будет полностью остановлена прокачка через НПС Будковице (Словакия), общий план поставок месяца сохраняется", - сказал он.

О наличии технических проблем у одного из потребителей сообщалось еще 8 июня. Тогда "Транснефть" сообщила, что прокачка нефти через НПС Будковице снижена на двое суток и компания на этом фоне корректирует график поставок нефти по нефтепроводу "Дружба".

Нефтепровод "Дружба" обеспечивает поставки нефти на белорусские НПЗ и ее транзит в Европу. Трубопровод берет свое начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный и южный, проходит через Белоруссию, Украину, Польшу, Чехию, Словакию, Германию, Венгрию, Латвию, Литву.