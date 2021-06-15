Кабмин продлит до 2030 года господдержку программ конкурентоспособности на предприятиях

ПЯТИГОРСК, 15 июня. /ТАСС/. Правительство РФ продлит до 2030 года возможности поддержки предприятий, которые реализуют корпоративные программы по повышению конкурентоспособности. Такое решение уже принято, заявил во вторник премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Глава правительства в рамках рабочей поездки в Пятигорск посетил предприятие "Профитэкс", которое специализируется на производстве продукции машиностроения для пищевой промышленности. Во время общения с руководством и сотрудниками завода премьера спросили о возможности продления программы господдержки.

"Решение принято. По поручению президента мы после 2024 года продлим эту программу, и это решение уже принято. До 2030 года, имеется в виду на 10 лет от сегодняшнего, и после 2024 года шесть лет эта программа будет работать. Поэтому все будет нормально", - заверил Мишустин.