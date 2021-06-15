Мордашов заявил о готовности бизнеса реинвестировать сверхприбыли по запросу общества

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Российский бизнес услышал заявление президента РФ Владимира Путина о том, что вывод сверхприбылей через дивиденды во время кризиса недопустим, и готов реинвестировать доходы, чтобы избежать роста налоговой нагрузки. Об этом глава и совладелец "Северстали" Алексей Мордашов сказал в интервью Financial Times.

В апреле президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию сообщил, что правительство РФ будет поощрять те компании, которые инвестируют, а не те, которые платят дивиденды. Путин отметил, что в текущем году прибыль корпоративного сектора обещает быть рекордной, несмотря на все проблемы, с которыми сталкивается экономика. С учетом этого государство по итогам года будет принимать решения о возможной донастройке налогового законодательства.

"Важно признать, что господин Путин - это президент и лидер нашей страны, и он выразил в значительной степени то, что имеет в виду каждый россиянин", - сказал Мордашов. Он согласен с тем, что "в обществе созрел определенный запрос". "Есть потребность в социальной справедливости и интеграции. И я считаю, что большой бизнес должен обращать на это внимание", - отметил он.

Мордашов подтвердил в интервью изданию, что покупательная способность в России падает, "и это является одной из больших проблем". При этом некоторые отрасли экономики демонстрируют рост благосостояния на фоне ухудшения уровня жизни населения.

По словам миллиардера, российский бизнес готов платить за "право на работу", но предпочел бы сделать это путем реинвестирования своей прибыли, а не уплаты дополнительных налогов.

О том, что к компаниям, агрессивно выводящим средства посредством дивидендов, нужно применять прогрессивные ставки налога на прибыль, говорил ранее и премьер-министр РФ Михаил Мишустин.