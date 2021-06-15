МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. АФК "Система" увеличит объем программы выкупа акций до 7 млрд рублей, срок действия программы продлен до 17 сентября 2022 года, говорится в сообщении компании.

"Программа продлевается до 17 сентября 2022 года (включительно) с увеличением суммы выкупа акций до 7 млрд рублей", - отмечается в сообщении.

Максимальное количество акций, выкупленных с начала запуска программы, не должно превышать 343 млн. На 11 июня 2021 года 100%-ная дочерняя компания АФК "Система" выкупила 128,8 млн акций на сумму 1,9 млрд рублей. "Выкуп акций в рамках программы будет осуществляться назначенным 100%-ной дочерней компанией АФК "Система" брокером. Выкуп может продолжаться как в "открытый", так и "закрытый" периоды для АФК "Система" на протяжении вышеуказанного срока. <…> Выкупленные акции будут использоваться АФК "Система" для общих корпоративных целей, включая программу мотивации менеджмента", - следует из сообщения компании.

Программа, запущенная 17 сентября 2019 года, предполагала выкуп 100%-ной дочерней компанией АФК "Система" обыкновенных акций корпорации на сумму до 3 млрд рублей.

Максимальное количество акций, выкупленных в рамках реализации программы, не должно было превышать 300 млн. Программа должна была проводиться до 29 февраля 2020 года или до достижения вышеуказанного максимального количества акций или суммы средств, выделенной на программу, в зависимости от того, какое событие наступит первым. В феврале 2020 года программа была продлена до 31 декабря 2020 года (включительно), затем в декабре 2020 года программа была продлена до 31 декабря 2021 года (включительно).

АФК "Система" - публичная российская инвестиционная компания с диверсифицированным портфелем активов, обслуживающих около 150 миллионов потребителей в таких отраслях, как телекоммуникации, высокие технологии, банковские услуги, розничная торговля, электронная коммерция, лесопереработка, сельское хозяйство, недвижимость, туризм и медицинские услуги. Выручка компании в 2020 году достигла 691,6 млрд рублей, совокупные активы на 31 декабря 2020 года составили 1,4 трлн рублей.