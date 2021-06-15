Госдума приняла во II чтении законопроект о запрете коллекторам общаться с третьими лицами

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Госдума приняла во втором чтении законопроект, обязывающий коллекторов общаться только с должниками и запрещающий им общаться с третьими лицами. Документ инициирован вице-спикером Госдумы Ириной Яровой и первым замруководителя фракции "Единая Россия" Андреем Исаевым.

Действующее законодательство содержит дискриминационное положение, согласно которому допускается взаимодействие коллекторов с членами семьи должника, иными родственниками, его соседями либо другими третьими лицами с согласия самого должника и без получения предварительного согласия этих лиц, говорится в пояснительной записке. В то же время право отозвать ранее полученное у должника согласие на взаимодействие коллекторов с членами семьи должника, иными его родственниками, соседями либо другими третьими лицами есть исключительно у самого должника, что "грубейшим образом нарушает права и законные интересы граждан, которые по усмотрению самого должника оказываются в состоянии принудительного взаимодействия с коллекторами", считают авторы документа.

Законопроектом предусмотрено, что любое взаимодействие с членами семьи должника, родственниками, соседями или иными физическими лицами, направленное на возврат просроченной задолженности, может осуществляться только в случае получения письменного предварительного согласия соответствующих лиц. Проект документа также предусматривает их право в любое время отозвать ранее данное согласие.

Проект закона поддержали Минюст и Федеральная служба судебных приставов.

"Норма закона, которая нами предлагается, обеспечивает гарантированную защиту прав членов семьи, соседей, коллег должника, которые необоснованно подвергаются давлению со стороны коллекторов. Только сам должник, то лицо, которое имеет долговые обязательства, будет взаимодействовать с коллекторами. Право на взаимодействие с другими лицами возникнет в одном единственном случае - если эти лица письменно подтвердят намерение общаться с коллекторами. Мы вводим своего рода презумпцию несогласия всех третьих лиц на взаимодействие с коллекторами", - сказала Ирина Яровая журналистам перед началом пленарного заседания.

Основополагающая цель законопроекта - восстановить нарушенное право граждан и установить процедуру, обязательную к исполнению коллекторами и обеспечивающую защиту граждан от любого давления и неправомерного воздействия, говорится в пояснительной записке.

Поправки ко второму чтению

Поправками, принятыми во втором чтении предусматривается, в частности, что согласие, содержащее в том числе согласие третьего лица на обработку его персональных данных, может быть предоставлено в кредитную организацию в любой позволяющей подтвердить факт его получения форме. В случае принятия документ вступит в силу со дня его официального опубликования.