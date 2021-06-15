Национальная финансовая ассоциация и ЦБ запустили реестр финансовых аналитиков

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. СРО "Национальная финансовая ассоциация" (НФА) и Банк России хотят объединить финансовых аналитиков, в том числе распространяющих свою экспертизу посредством Telegram-каналов и других средств интернета. Об этом журналистам рассказали представители СРО и регулятора. Соответствующий реестр запущен на сайте финансовой ассоциации.

"Присоединение финансового аналитика к данному кодексу будет служить для потребителей и СМИ сигналом о том, что финансовым аналитиком приняты обязательства следовать нормам этики и стандартам профессионального поведения, рекомендованным Банком России", - отметили в НФА.

Данный инструмент был запущен в виду ажиотажного интереса к инструментам фондового рынка со стороны граждан России, а также роста количества аналитики и псевдо-аналитики, пояснил директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях. "Для нас, как для профессионалов, достаточно легко и просто определить, что является аналитикой, что является не аналитикой вовсе, то для граждан этот выбор сделать практически невозможно. Им могут говорить о финансовых терминах или о каких-то высоких материях, но под внешней оболочкой содержания никакого не стоит", - рассказал он, добавив, что реестр может помочь убрать с рынка некачественный контент, а также минимизировать спекуляции на рынке в рамках мошеннических схем.

Представитель регулятора пояснил, что основным фактором, определяющим доверие граждан к эксперту и его аналитической информации, должно служить отсутствие анонимности. "Если у группы аналитиков нет имени или они подписываются просто как телеграм-канал, то доверие к их экспертизе со стороны потребителей должно быть на низком уровне. Если люди подписываются своим именем и потребитель может понять, кто такую аналитику выпускает, тогда здесь можно применять критерии добросовестности и качественности такой аналитики", - добавил он.

В качестве базы для "Реестра финансовых аналитиков" выступил кодекс деловой этики и стандарты профессионального поведения института CFA Institute (организация, занимающаяся продвижением стандартов внутри инвестиционной отрасли - прим. ТАСС).

Включение в список является добровольным, однако в случае нарушения норм кодекса аналитик будет из него исключен. При отказе аналитику во включении в список, либо в случае его исключения, повторно подать заявление на вступление эксперт сможет через шесть месяцев, добавила первый вице-президент НФА Ольга Крючкова.