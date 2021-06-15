Пассажиропоток в аэропорту Симферополя впервые в июне достиг 35 тыс. человек в сутки

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июня. /ТАСС/. Пассажиропоток в аэропорту Симферополя, единственном на Крымском полуострове, в июне достигает 35 тыс. человек в сутки, это рекордное число, сопоставимое с показателями августа. Авиаузел внедрил специальные алгоритмы обслуживания пассажиров и задействовал часть международного терминала, чтобы справиться с возросшей нагрузкой, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе аэропорта.

Новый международный терминал был построен после воссоединения Крыма с Россией, однако из-за введенных против Крыма санкций прямое авиасообщение с другими странами для полуострова пока не запущено.

"В связи с кризисом международного авиасообщения и закрытием границ популярных иностранных курортов полеты в Крым этим летом пользуются рекордным спросом. В связи с высокой нагрузкой на инфраструктуру в условиях рекордного летнего пассажиропотока частично задействована международная зона терминала. Применяются специальные алгоритмы обслуживания организованных туристических и детских групп, а также маломобильных пассажиров", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, маршрутная сеть полетов в Крым уже включает 63 направления, это рекорд в современной истории аэропорта. Впервые аэропорт обслужит 2 млн пассажиров в июне, хотя обычно этого показателя он достигает не раньше июля. "На данный момент суточный трафик уже превышает 35 тыс. пассажиров, а количество рейсов - 200 на прилет и вылет, что в предыдущие годы наблюдалось в августе - традиционно самом высоком по трафику месяцу для аэропорта Симферополя", - сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что среди особых логистических решений - организация "зеленого коридора" для детских групп, они обслуживаются отдельно от основного потока пассажиров. С крупными туроператорами достигнуты договоренности, которые позволяют минимизировать ситуации, когда одновременно прибывает большое число туристических автобусов с улетающими пассажирами. При этом в аэропорту соблюдаются противокоронавирусные меры. В здании терминала действует масочный режим, при входе измеряется температура тела, во всех зонах терминала расположены дозаторы с антисептиками для обработки рук. Уборка помещений ведется в усиленном режиме.

Рекордный турпоток

С 2015 года у аэропорта Симферополя самая широкая маршрутная сеть в России на внутренних воздушных линиях в летний период. Крымский аэропорт ежегодно обслуживал более 5 млн пассажиров. Из-за пандемии международный аэропорт Симферополь в 2020 году обслужил 4,63 млн человек, что на 500 тыс. человек меньше по сравнению с 2019 годом. В этом году ожидается не менее 6 млн пассажиров.

Крым два года подряд бил рекорды по турпотоку за весь постсоветский период. В 2018 году регион посетили 6,8 млн человек, в 2019 году - 7,4 млн отдыхающих. В 2020 году сезон начался позже обычного из-за пандемии, тем не менее в Крыму побывали более 6,3 млн человек. В этом году, как прогнозируется, регион примет около 8 млн человек, а до 2025 года турпоток, как ожидается, вырастет до 10 млн человек в год.