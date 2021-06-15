Стратегию развития СКФО внесли в кабинет министров

ПЯТИГОРСК, 15 июня. /ТАСС/. Новая стратегия развития Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) внесена в правительство России. Об этом заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников на совещании по вопросам развития макрорегиона, которое прошло во вторник в Пятигорске.

"Стратегия [развития округа] в настоящий момент внесена в правительство", - сказал он.

Решетников пояснил, что документ еще будут обсуждать под руководством вице-премьера Юрия Трутнева, курирующего развитие округа по линии кабмина. В стратегии планируют учесть в том числе замечания и предложения, которые будут высказаны во время совещания во вторник.

"И дальше уже в рамках бюджетного процесса наиболее эффективные и необходимые мероприятия будем предлагать включить", - добавил министр.

Решетников напомнил, что в 2020 году российские власти по поручению президента приступили к обновлению стратегии развития Северного Кавказа. Вместе с региональными властями и бизнесом кабмин проанализировал ситуацию в каждом регионе СКФО. По словам Решетникова, они выявили сильные и слабые стороны регионов, учли работающие решения и предложили новые, чтобы "устранить узкие места и запустить необходимые структурные преобразования". Все задачи были увязаны с национальными проектами, отраслевыми программами и конкурентными преимуществами макрорегиона, добавил министр.

Над проектом новой стратегии социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа до 2035 года работало Минэкономразвития.