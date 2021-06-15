Госдума приняла закон об отмене НДС для тарифа на ЖКХ концессионерам в малых городах

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Госдума приняла во втором и третьем чтении законопроект, предусматривающий отмену обложения налогом на добавленную стоимость (НДС) тарифа на коммунальный ресурс в отношении концессионеров в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения в малых населенных пунктах (менее 100 тыс. человек на момент заключения договора). Документ был инициирован правительством.

В настоящее время тариф на коммунальный ресурс устанавливается концессионеру для группы потребителей "население" с учетом НДС, а для иных групп потребителей - без НДС в целях исполнения им обязанности налогоплательщика по данному налогу.

В результате принятия закона тариф на коммунальный ресурс будет устанавливаться концессионеру для всех групп потребителей без выделения НДС (то есть НДС облагаться не будет). Величина тарифа будет формироваться исходя из необходимой валовой выручки, учитывающей отдельные расходы, включающей "входящий" НДС, и применяемую систему налогообложения.

Необходимость принятия закона вызвана трудностями в привлечении инвестиций через механизм концессионного соглашения в связи с отсутствием заинтересованности потенциальных инвесторов в отношении небольших имущественных комплексов объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения. Это обусловлено, в том числе, тем фактом, что потенциальные инвесторы-концессионеры в малых населенных пунктах находятся на упрощенной системе налогообложения. В случае заключения инвестором концессионного соглашения при совершении в его рамках операций по реализации товаров, подлежащих обложению НДС, на концессионера возлагаются обязанности плательщика по такому налогу, говорится в пояснительной записке.

Таким образом, при оказании услуг в рамках заключенных концессионных соглашений происходит увеличение налоговой нагрузки концессионеров. Соответственно, реализация инвестиционных проектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства становится экономически не привлекательной для потенциальных инвесторов в малых городах, указывают в правительстве. "Освобождение ресурсоснабжающих организаций, осуществляющих деятельность на основании концессионных соглашений в "малых" городах, от обязанности исчислять налог на добавленную стоимость в случае применения ими упрощенной системы налогообложения позволит повысить привлекательность института концессионных соглашений в сфере жилищно-коммунального хозяйства на малых территориях", - отмечается в пояснительной записке.