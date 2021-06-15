Госдума приняла закон об отмене репатриации валютной выручки для несырьевых экспортеров

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Госдума приняла во втором и третьем чтении законопроект, отменяющий с 1 июля 2021 года требования о репатриации валютной выручки для несырьевых экспортеров. Документ, инициированный правительством РФ, вносит поправки в закон "О валютном регулировании и валютном контроле".

Закон предлагает отменить для несырьевого неэнергетического экспорта установленное законом требование обязательности репатриации резидентами на свои счета в уполномоченных банках иностранной валюты, причитающейся в соответствии с условиями договоров (контрактов), заключенных между резидентами и нерезидентами, за переданные нерезидентам товары, выполненные для них работы, оказанные им услуги, переданные им информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них.

При этом норма об отмене требования о репатриации не будет распространяться на внешнеторговые договоры (контракты), заключенные между резидентами и нерезидентами, предусматривающие передачу резидентами нерезидентам товаров, сумма обязательств по которым определена в иностранной валюте и (или) условиями которых предусмотрена оплата в иностранной валюте, и классифицируемые в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза в позициях, относящихся к товарам сырьевого экспорта.

Закон также предусматривает возможность зачислять экспортную валютную выручку на счета экспортеров, открытые в банках за пределами территории РФ.

Проект закона был разработан во исполнение положений послания президента РФ Федеральному собранию. Глава государства Владимир Путин в ходе оглашения послания 21 апреля заявил, что в стране необходимо снять все избыточные ограничения валютного контроля для несырьевых экспортеров с июля 2021 года.