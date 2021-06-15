Мишустин призвал использовать кадровый потенциал Северного Кавказа

ПЯТИГОРСК, 15 июня. /ТАСС/. Важно использовать имеющиеся в Северо-Кавказском федеральном округе кадровые ресурсы, а также приглашать специалистов из других регионов, в первую очередь работников со средним профессиональным образованием, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Конечно, создать сразу более 600 тыс. рабочих мест сложно. Поэтому, как сегодня говорили, надо использовать имеющиеся у округа кадровые ресурсы, в том числе привлекать за пределами округа соответствующую рабочую силу. То есть готовить специалистов, которые будут востребованы при реализации самых масштабных инвестпроектов и, в том числе приглашать их из других регионов", - сказал Мишустин, завершая совещание о социально-экономическом развитии Северо-Кавказского федерального округа.

Он отметил, что в первую очередь речь идет о людях со средним профессиональным образованием.

"Их нехватка ощущается по всей стране - об этом мы везде говорим, - и здесь, мне кажется, есть потенциал для такой работы в частности на Северном Кавказе", - добавил премьер.

Мишустин отметил, что на совещании прозвучал ряд важных предложений, все они будут проработаны. "Очень важно, чтобы первоочередные мероприятия были включены в государственную программу развития округа, которая сейчас формулируется", - уточнил он.

Привлечение инвесторов

Министерству экономического развития следует до конца июня разработать модель государственной поддержки инвестиционной привлекательности регионов Северного Кавказа, заявил Мишустин. "Первоочередная задача сейчас - привлечь частный капитал на Северный Кавказ. И здесь прошу министерство экономического развития до конца месяца завершить разработку модели государственной поддержки инвестиционной привлекательности регионов, которые входят в состав округа", - сказал председатель кабмина.

"Частный капитал должен помочь развитию всех перспективных отраслей, прежде всего туризма", - отметил Мишустин.

"Надо усовершенствовать процедуру предоставления земель инвесторам, предоставлять им участки на специальных условиях, если они соблюдают все условия концессионного соглашения", - добавил глава правительства.