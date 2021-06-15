Госдума приняла во II чтении сопутствующий законопроект к закону о СЗПК

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Госдума приняла во II чтении законопроект, сопутствующий основному закону о защите и поощрении капиталовложений. Документ был принят в I чтении 10 декабря 2019 и ко II чтению претерпел существенные изменения.

Как сообщил глава комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев, законопроект разрабатывался как пакетный в связи с принятием закона "О защите и поощрении капиталовложений в РФ" для уточнения действующих инвестиционных режимов. "Длительное время проходило согласование по его доработке. Диалог строился непросто, прежде всего с инвесторами, которые уже реализуют инвестиционные соглашения в нашей стране и которые имеют намерения инвестировать в экономику РФ", - указал он.

По его словам, было предложено решение "законодательно не менять действующие инвестиционные режимы и не ломать устоявшуюся практику". Кроме того, более года действия закона "О защите и поощрении капиталовложении в РФ" "дало понимание о возможности сочетания и дополнения СЗПК действующими инвестиционными режимами" без изменения законодательства РФ, представляя при этом целостную инвестиционную систему", подчеркнул он. Законопроект, в частности, предусматривает облегчение доступа бизнеса к СЗПК "за счет снижения требований к объему капиталовложений", добавил депутат.

Законопроект уточняет понятия "инвестиционный проект", "капиталовложения", "новый инвестиционный проект", "проектная компания", "сопутствующая инфраструктура" и вводит понятия "инвестиционная стадия", "предынвестиционная стадия", "стадия эксплуатации (эксплуатационная стадия)", "этап реализации инвестиционного проекта", уточняет полномочия правительства РФ в сфере защиты и поощрения капиталовложений.

Определяется, что правительство РФ по предложению уполномоченного органа исполнительной власти вправе определить российское юридическое лицо (в том числе кредитную организацию, а также государственную корпорацию развития "ВЭБ.РФ"), которому может быть передано полностью или частично осуществление таких функций, как сопровождение процессов заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений и дополнительных соглашений к ним, изменения и прекращения действия таких соглашений, сбор, систематизация и анализ документов, представляемых организацией, реализующей проект, мониторинг в порядке, установленном правительством РФ.

Законопроект также устанавливает сферы реализации инвестиционных проектов, устанавливает порядок опубликования федеральной схемы обращения с ТКО в интернете.