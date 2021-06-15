Белый дом заявил, что саммит ЕС - США создаст основу сотрудничества в торговле и экономике

ВАШИНГТОН, 15 июня. /ТАСС/. Саммит ЕС - США послужит платформой для сотрудничества сторон в предстоящие годы. Об этом заявил высокопоставленный представитель американской администрации накануне начавшегося в Брюсселе саммита. Текст его выступления был распространен пресс-службой Белого дома во вторник.

"Стороны рассмотрят широкую повестку дня, стоящую перед США и Евросоюзом, начиная от климата и здравоохранения и заканчивая вызовами внешней политики и глобальной экономики", - заявил он.

Важным шагом станет создание Совета по торговле и экономике, отметил представитель Белого дома. "США и Европа заложили основы мировой экономики после Второй мировой войны, и теперь мы должны сотрудничать, чтобы разработать правила для следующего поколения, особенно в области экономики и развивающихся технологий", - сказал высокопоставленный представитель администрации США.

"Совет по торговле и технологиям должен разработать позитивный взгляд на мир, основанный на наших общих ценностях и экономических интересах, - отметил он. - Конечно, придется учитывать, что Китай бросает серьезный вызов в обеих областях".

На саммите также обсудят совместные усилия США и ЕС по борьбе с пандемией и вопросы изменения климата, сказал высокопоставленный представитель американской администрации.