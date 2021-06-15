Глава АСИ: "Точка кипения" в Казахстане поможет реализации совместных проектов с РФ

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Первое международное пространство коллективной работы "Точка кипения", которое открылось во вторник в Казахстане, поможет реализации совместных проектов с Россией. Об этом сообщила в телефонном разговоре с ТАСС глава Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева, находящаяся с рабочей поездкой в республике.

"Точка кипения" в Казахстане стала первой за рубежом, но она является частью общей экосистемы, включающей еще 115 таких площадок в разных городах России. То есть для всех пространств сети обеспечены единый доступ к базе знаний, базе экспертов, возможность проводить и инициировать совместные мероприятия, искать единомышленников под конкретные задачи. Мы даем методику, инфраструктуру, но каждая "Точка кипения" имеет возможность выбирать свои приоритеты и самостоятельно формировать повестку", - сказала Чупшева.

По ее словам, "Точка кипения" в Казахстане "будет делиться своими практиками, своим опытом, предлагать свои направления работы". "Я считаю, что это проект взаимного обогащения, еще одна точка коллаборации идей граждан наших стран, формирования общей повестки сотрудничества. Также это еще одна платформа, где могут быть реализованы совместные проекты по разным направлениям", - отметила глава АСИ.

"Точка кипения" была открыта на базе университета Алматы Менеджмент (AlmaU) при поддержке АСИ и Платформы НТИ. Резидентами пространства станут представители общественных организаций и исполнительной власти, бизнеса, университетов и научных организаций. На базе казахстанской "Точки кипения" будут проводиться мероприятия по темам, которые заинтересуют всех жителей города: образование, туризм и развитие городов, перспективные направления развития бизнеса, новые технологии - большие данные и искусственный интеллект.

В 2020 году в "Точках кипения" по всей России проведено порядка 13 тыс. мероприятий, в которых приняли участие очно и удаленно свыше 600 тыс. человек. Формат пространства коллективной работы "Точка кипения" разработан АСИ и используется с 2013 года.