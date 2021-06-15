Мишустин обсудил с главой Ингушетии строительство новых школ в регионе

ПЯТИГОРСК, 15 июня. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин обсудил с главой Ингушетии Махмуд-Али Калиматовым процесс создания новых школьных мест в республике и другие социальные вопросы. Встреча прошла во вторник в рамках рабочей поездки главы кабмина в Пятигорск.

"В Ингушетии высокая рождаемость, очень много детей сегодня растут в республике. Знаю, что при поддержке федерального центра сейчас строятся 18 новых школ", - сказал Мишустин, обращаясь к Калиматову.

Глава региона рассказал о планах в этой области и о том, как в Ингушетии идет сам процесс создания новых школьных мест. Он затронул и другие вопросы социально-экономического развития республики, в том числе проблемы водоснабжения, создания новых рабочих мест, развития сельского хозяйства и сельских территорий.