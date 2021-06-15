На реновацию проспекта Ленина в Кисловодске могут выделить 0,5 млрд рублей

ПЯТИГОРСК, 15 июня. /ТАСС/. Правительство рассмотрит возможность выделения полумиллиарда рублей из федерального бюджета в качестве дополнительной поддержки проекта реновации проспекта Ленина в Кисловодске, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Сейчас мы посмотрим на это обязательно, и поговорим с вами. Без сомнения, надо поддерживать такие вещи, и чтоб ваши же люди могли по таким историческим местам, где удобно и комфортно, гулять в красивых парках и иметь современную инфраструктуру. Поэтому мы сейчас с вами посмотрим, что можно сделать, в том числе и с поддержкой федерального бюджета", - сказал Мишустин в ходе встречи с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым.

Таким образом глава кабмина отреагировал на соответствующую просьбу главы региона.

"Мы сейчас очень сильно облагораживаем наши города курортные, и город Кисловодск жемчужиной является Кавказских Минеральных Вод. Начали, и очень хорошо делают проспект Ленина, это фактически вторая курортная зона и второй подход к курортной зоне. Все получается хорошо, - сказал Владимиров. - Если будет возможность, чтобы в этом году, а на будущий год у нас есть деньги, чтоб в этом году я закончил проспект Ленина, помочь нам с выполнением работ на проспекте Ленина, там буквально сумма небольшая - около полумиллиарда рублей".