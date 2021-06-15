Глава АСИ предложила обсудить с представителями Казахстана подходы к поддержке бизнеса

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Глава Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева пригласила представителей власти и бизнеса Казахстана на интенсив для стартапов "Архипелаг 2121" в Великий Новгород для обсуждения подходов к поддержке предпринимательства.

"С представителями Министерства национальной экономики Казахстана мы обсудили проекты и инициативы, связанные с улучшением инвестиционного климата в наших странах, меры поддержки в пандемию, а также повестку будущего развития - как стимулировать предпринимательскую деятельность. Мы пригласили коллег в июле приехать в Великий Новгород на интенсив "Архипелаг 2021", чтобы вместе обсудить совместные проекты по этим направлениям и подумать, как можно обеспечить рост экономики, поддержать технологические проекты. Здесь с обеих сторон - взаимопонимание и желание сотрудничать", - сказала в телефонном разговоре с ТАСС глава АСИ, находящаяся с рабочей поездкой в Казахстане.

Также Чупшева рассказала, что в ходе ее встречи с представителями Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана обсуждались вопросы внедрения цифровых сервисов в социальную сферу. "Коллеги поделились сервисами, которые у них работают для граждан. И здесь у нас единый подход в части клиентоориентированности, человекоцентричности. Сейчас основная задача - внедрить этот подход в сферу социальных услуг, обеспечить внедрение цифровых сервисов и решений, которые обеспечат доступность и повысят качество этих услуг для человека", - сказала глава АСИ.

В Казахстане созданы комфортные условия для ведения предпринимательства. В частности, с 1 января 2020 года до 1 января 2023 года малый и микробизнес, которые применяют специальные налоговые режимы, освобождены от уплаты ряда налогов. На фоне пандемии коронавируса в республике приняты меры антикризисной поддержки пострадавшего малого и среднего бизнеса, которые касались в том числе расширения доступа к финансированию, рынкам спроса и качественным человеческим ресурсам.