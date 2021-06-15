Продажи новых грузовиков в России в мае выросли на 70,2%

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Рынок новых грузовых автомобилей в России в мае 2021 года вырос на 70,2% в годовом выражении - до 7,5 тыс. штук, говорится в сообщении аналитического агентства "Автостат".

Как отмечается в сообщении, традиционным лидером рынка остается "Камаз": его продажи в мае выросли в годовом выражении на 24,9%, до 2,5 тыс. штук, что дало компании 33,5% рынка.

На втором месте шведская Scania, продавшая 795 машин, что соответствует почти пятикратному росту. На третьем месте "Группа ГАЗ", которая показала рост продаж год к году на 58,8%, до 751 штук. Белорусский МАЗ показал рост продаж на 96,2%, до 408 штук, немецкий Mercedes-Benz (405 штук, +122,5%).

В целом по итогам января - мая 2021 года рынок новых грузовиков составил 36,57 тыс. штук, что на 38,2% больше показателя за аналогичный период прошлого года.