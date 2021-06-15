Решение по реконструкции ВПП аэропорта Махачкалы примут к 1 августа

ПЯТИГОРСК, 15 июня. /ТАСС/. Решение по варианту реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта Махачкалы примут к 1 августа, заявил глава правительства Михаил Мишустин.

Премьер во вторник в Пятигорске провел совещание о социально-экономическом развитии Северо-Кавказского федерального округа. Врио главы Дагестана Сергей Меликов на встрече затронул вопрос реконструкции ВПП аэродрома Махачкалы, которая позволила бы принимать дальнемагистральные воздушные суда. "Мы договорились, у нас есть решение по полосе. Там два варианта было: либо мы новую строим, либо мы реконструируем", - отметил Мишустин.

Он попросил министра транспорта Виталия Савельева доложить, как идет обсуждение этого вопроса. Глава Минтранса подтвердил, что сейчас прорабатывается два варианта.

Савельев упомянул, что длина имеющейся полосы 2 640 метров, она прошла реконструкцию в 2015 году и "как минимум до 2025 года в состоянии обеспечивать полеты в ограниченном типе воздушных судов".

"Собственно, пока этого и не требуется, потому что за 2019 год общий объем пассажиров, который аэропорт пропустил, это 1,9 млн человек, а в 2020 году было 1,4 млн. Тем не менее, мы рассматриваем этот вопрос. Полоса асфальтобетонная, двойного базирования, есть вопросы у министерства обороны. Переделать полосу в цементобетонную - достаточно дорогое удовольствие. Полосу строить в размере 3200 метров - мы тоже этот вариант рассматриваем", - рассказал министр. Глава Минтранса заверил, что в течение месяца ведомство даст предложения.

"Договорились. К 1 августа примем решение. Соответственно, подходы там есть оба, и с рулежными дорожками, все это обсудили. Я понимаю, вам нужен ответ, поскольку два здания комплекса строятся, до 1 августа решим", - обратился Мишустин к главе Дагестана.

Поручения премьера

В середине апреля премьер утвердил перечень поручений по итогам своей рабочей поездки в Дагестан. Минтрансу, Минобороны, Минфину и Минэкономразвития поручено до 1 июля представить предложения по оптимальному варианту реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта Махачкала. Это мероприятие также будет включено в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.