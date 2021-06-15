"Газпром нефть" рассчитывает вернуться к добыче в 100 млн тонн нефтяного эквивалента в год

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. "Газпром нефть" в июне 2021 года вернется к рекордному годовому уровню добычи углеводородов в 100 млн тонн нефтяного эквивалента после запуска в текущем месяце Тазовского месторождения. Об этом журналистам сообщил заместитель генерального директора по разведке и добычи компании Вадим Яковлев.

"По добыче мы в июне после запуска Тазовского месторождения рассчитываем вернуться на уровень, эквивалентный 100 млн тонн. На этом уровне мы будет идти все второе полугодие", - сказал он.

До этого компания уже выходила на такие объемы до начала пандемии весной 2020 года, но после введения ограничений на добычу ОПЕК+ вынуждена была ее сократить.

Яковлев добавил, что добыча нефти вырастет до 61,5 млн тонн (в 2020 году этот показатель составлял 60,52 млн тонн).

Ранее в интервью ТАСС он говорил, что "Газпром нефть" нарастит добычу углеводородов в 2025-2026 годах до 150 млн тонн нефтяного эквивалента. По его словам, в дальнейшем доля газа в добыче "Газпром нефти" увеличится с текущих 37-38% до 45%.

Заместитель генерального директора по логистике, переработке и сбыту компании Анатолий Чернер добавил, что "Газпром нефть" также планирует в 2021 году нарастить переработку нефти - на 4,8%, до 39,5 млн тонн.

"Переработка наша вырастет практически до 39,5 млн тонн, это на 2 млн тонн выше, чем в прошлом году. Надо отметить, что особенно хорошо идет загрузка и производство на МНПЗ после пуска Евро +", - отметил он. По словам Чернера, продажи компании в сегменте переработки уже вышли на докризисный уровень после падения спроса на нефтепродукты из-за пандемии коронавируса.