Российские банки сократили выдачи потребкредитов в мае на 11%

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Российские банки в мае выдали 1,19 млн кредитов на покупку потребительских товаров, что на 11,1% по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в сообщении пресс-службы Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

В то же время по сравнению с маем 2020 года количество выданных потребкредитов выросло на 40,2%. Такой рост связан с резким снижением выдач кредитов в прошлом году на фоне ограничительных мер по борьбе с коронавирусом, отмечают в бюро.

"Ситуация в сегменте потребкредитования в этом году, в целом, остается стабильной. Количество выданных потребкредитов колеблется в пределах 1,2-1,4 млн. штук в месяц. При этом последние пару месяцев темпы выдачи несколько замедлились. Это означает, что банки продолжают придерживаться консервативного подхода в розничном кредитовании", - приводит пресс-служба слова директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова.

Кредиты наличными

В выдачах кредитов наличными в мае также наблюдается снижение. Так, по данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), банки в мае выдали 1,5 млн кредитов наличными, что на 8% меньше, чем в апреле, и в два раза больше, чем в мае прошлого года.

При этом с начала года банки предоставили гражданам 7,2 млн кредитов наличными, что на 41% больше, чем за пять месяцев 2020 года.

"Сокращение количества выдач по сравнению с апрелем этого года объясняется прежде всего календарным фактором - длительными майскими праздниками", - приводит пресс-служба слова генерального директора ОКБ Артура Александровича.

Среди 30 регионов с наибольшим количеством выданных кредитов наличными, самое большое сокращение выдач по сравнению с апрелем было в Татарстане (-16%), Удмуртской республике и Пермском крае (по -11%). Наименьшее сокращение - в Ростовской области и Краснодарском крае (по -3%), Югре (-1%) и Ямало-ненецком автономном округе (0%). В Москве выдачи снизились на 9%.