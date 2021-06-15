АСИ отберет проекты по развитию технологий и повышению качества жизни

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Агентство стратегических инициатив (АСИ) объявило во вторник отбор проектов по восьми темам, которые направлены на развитие технологий, повышение качества жизни и возможностей для самореализации граждан, лучшие проекты будут взяты на сопровождение и получат поддержку. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе агентства.

"Речь идет об инициативах по созданию продуктов, услуг и сервисов, предназначенных для конечного потребителя и ориентированных на социально-экономические преобразования в регионах, а также повышение благополучия и качества жизни человека", - сказали в пресс-службе.

Отбор ведется по следующим восьми темам: "Проекты, реализуемые в сферах передовых технологий", "Проекты по улучшению качества социальных услуг и сервисов для граждан", "Проекты в сфере творческих (креативных) индустрий", "Проекты, направленные на повышение качества жизни лиц с ограниченными возможностями здоровья", "Серебряная экономика", "Городское и сельское развитие", "Проекты, реализуемые в сфере зеленой экономики, экологии и климата", "Туризм".

К участию приглашаются лидеры проектов, которые уже достигли стадии разработанного минимально жизнеспособного продукта. Приоритет будет отдан проектам, результаты реализации которых позволят внести вклад в развитие отечественных технологий, повышение качества жизни и возможностей для самореализации.

"Лучшие проекты АСИ возьмет на сопровождение и окажет поддержку, включая акселерационную и партнерскую. Проекты, поступившие до 27 июня, могут претендовать на участие в проектно-образовательном интенсиве "Архипелаг 2121", - уточнили в пресс-службе.

Интенсив для стартапов "Архипелаг 2121" пройдет с 21 июля по 10 августа в Великом Новгороде. Задачами интенсива будут создание и дальнейшая быстрая подготовка до 1 тыс. новых технологических команд, а также акселерация до 1 тыс. действующих стартапов, работающих в сфере сквозных технологий. Кроме того, на интенсиве планируется обучить до 100 команд регионов, наукоградов и вузов работе с цифровыми инструментами и разработать новые стратегии развития территорий.