Аэропорт Геленджика предложит авиакомпаниям скидки на тарифы

КРАСНОДАР, 15 июня. /ТАСС/. Аэропорт Геленджика предложит авиакомпаниям значительные скидки на обслуживание, которые будут зависеть от количества рейсов в авиаузел, сообщили ТАСС в пресс-службе авиаузла.

Ранее "Коммерсантъ" сообщил, что авиакомпании пожаловались на планируемое резкое повышение сборов в аэропортах нескольких городов, в том числе и Геленджика. По информации издания, в результате цены на авиабилеты по этим направлениям могут вырасти на 25-30%, а некоторым перевозчикам и вовсе придется исключить эти города из маршрутной сети.

"Мы понимаем, что трафик аэропорта более чем на 90% пересекается с аэропортами Анапы и Краснодара, и здесь нам важно, чтобы пассажирам было удобно прилетать именно в Геленджик, а не ехать потом на курорт из других городов. Поэтому в аэропорту применяется маркетинговая политика в отношении авиакомпаний, которая дает значительные скидки на аэропортовые тарифы. То есть фактически чем больше перевозчик летает в Геленджик, тем ему обслуживание в аэропорту обходится дешевле", - сообщили в пресс-службе.

По данным пресс-службы, доля аэропортовых тарифов и сборов, как правило, не превышает 10% в цене билета. То есть повышение действующих тарифов аэропорта может отразиться на стоимости незначительно, однако окончательную цену, за которую пассажир приобретает билет, формирует перевозчик.

Также в пресс-службе добавили, что объемы пассажирских перевозок аэропорта Геленджик будут расти опережающими темпами, до 2026 года рост пассажиропотока составит более 27%. В 2020 году произошел скачкообразный рост пассажиропотока. Он не был прогнозируемым, поскольку ему способствовали временное закрытие границ и практически полное отсутствие зарубежных рейсов. Также в пресс-службе отметили, что в прогнозе пассажиропотока не предусматривается наличие существующих ограничительных мер до 2026 года.

Аэропорт в Геленджике - единственный из четырех в Краснодарском крае, который не имеет статуса международного, его пассажиропоток в 2020 году составил около 482 тыс. человек. Последняя реконструкция воздушной гавани завершилась в 2010 году, в 2018 году ВТБ и бывший совладелец "Балтики" Таймураз Боллоев купили по 49,5% в компании, которая управляет аэропортом - "Аэропорт "Геленджик" у "ВестЮн". В 2020 году в рамках инвестиционного соглашения, подписанного с администрацией Краснодарского края, началась модернизация авиаузла. Будет построен новый терминал, после запуска которого аэропорт сможет увеличить пропускную способность в пять раз - до 890 пассажиров в час. Строительство терминала планируется завершить к концу 2021 года, общий объем инвестиций составляет более 4 млрд рублей.