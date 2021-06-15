Мишустин согласился с идеей казначейского аудита для Северной Осетии

ПЯТИГОРСК, 15 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин поддержал предложение провести казначейский аудит для Северной Осетии, чтобы обеспечить прозрачность бюджетного процесса.

Такую позицию глава кабмина озвучил на встрече с врио главы региона Сергеем Меняйло, которую он провел во вторник во время рабочей поездки в Пятигорск.

Врио руководителя Северной Осетии рассказал, что регион работает над повышением собственной доходной части бюджета. Для этого проводится налоговый аудит и оптимизация собственных расходов. "Я обратился в правительство РФ, чтобы была прозрачность и понятность трат, особенно бюджетных средств всех уровней, это отдельное направление взять на казначейское сопровождение", - пояснил Меняйло. Он попросил премьера поддержать республику в этом вопросе.

"Если вы считаете, что это поможет, конечно, мы поддержим. Казначейское сопровождение дает прозрачность бюджетному процессу", - согласился Мишустин.