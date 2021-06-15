В Смоленской области к газовым сетям бесплатно подключат около 24 тыс. частных домов

ТАСС, 15 июня. Программа бесплатного подключения к газовым сетям в соответствии с новым федеральным законом охватит около 24 тыс. частных домовладений Смоленской области. Сейчас идет формирование списков населенных пунктов и домов, сообщил во вторник губернатор региона Алексей Островский на своей странице во "ВКонтакте".

Президент РФ Владимир Путин в июне подписал закон, согласно которому доведение газа до участка может проводиться без привлечения средств граждан. Источником финансирования газификации становится прежде всего инвестиционная надбавка ГРО (газораспределительная организация), которую теперь можно направлять на финансирование "последней мили". Также средства могут привлекать через механизмы льготных кредитов и займов единый и региональный операторы как центры ответственности за газификацию регионов. Единым оператором газификации документ определяет собственника Единой системы газоснабжения (ЕСГ), то есть "Газпром" и его компании.

"Под условия программы бесплатной газификации подпадают порядка 24 тыс. частных домовладений. На данный момент с целью определения масштаба работ и объемов финансирования, необходимого для их выполнения, сотрудники АО "Газпром газораспределение Смоленск" совместно с муниципалитетами уже формируют списки населенных пунктов и домов для подведения газа от уличного газопровода к границам земельных участков", - сообщил Островский.

Губернатор отметил, что принятие закона - долгожданное решение, поскольку ранее действовавшие правила, когда за подводку газа к участку платили сами жители, существенно снижали темпы газификации в регионе.

В сентябре 2020 года председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер и губернатор Алексей Островский подписали программу развития газоснабжения и газификации Смоленской области на период 2021-2025 годов. Сумма инвестиций превысит 7,3 млрд рублей, что в 5,1 раза больше объемов финансирования программы на 2016-2020 годы. До 2025 года будут созданы условия для газификации населенных пунктов в Велижском, Гагаринском, Руднянском, Угранском и Шумячском районах Смоленской области. Правительство региона обеспечит строительство 324 км внутрипоселковых газопроводов, подготовку к приему газа 6,5 тыс. домовладений, 18 котельных и предприятий.