Единороссы предложили налоговые льготы за выпуск конкурентоспособной российской продукции

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. "Единая Россия" может внести в предвыборную программу положение о налоговых льготах для тех, кто производит импортозамещающую продукцию "по высшим стандартам". Об этом заявил во вторник глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров в ходе экспертного форума, посвященного основным политическим итогам работы "Единой России" за пять лет и подготовке предвыборной программы партии к выборам в Госдуму.

"Налоговая система должна поощрять тех, кто будет выпускать конкурентоспособную продукцию. Я бы сформулировал это, и мы попытаемся сделать это в программе, что импортозамещение должно стать экспортно ориентированным", - сказал Макаров. По его словам, отечественные производители должны создавать такой продукт, который будет "конкурентоспособным по высшим стандартам". "Налоговая система должна поощрять тех, кто будет выпускать конкурентоспособную [импортозамещающую] продукцию", - подчеркнул Макаров.

По его словам, ситуация с санкциями позволила стране "очень серьезно продвинуться вперед именно за счет импортозамещения". "Но, к сожалению, некоторые восприняли это как отсутствие конкуренции, как возможность бесконтрольно повышать цены, как возможность выпускать некачественную продукцию", - резюмировал парламентарий.