Турпоток на Северный Кавказ к 2030 году планируют увеличить вчетверо

ПЯТИГОРСК, 15 июня. /ТАСС/. Число туристов, посещающих Северный Кавказ, должно увеличиться в четыре раза к 2030 году. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников на совещании по вопросам развития макрорегиона, которое прошло во вторник в Пятигорске.

Он назвал туризм одной из точек роста для округа. "В рамках национального проекта, отраслевых госпрограмм и работы институтов развития к 2030 году планируем увеличить число мест в отелях в два раза, турпоток - в четыре раза, частные инвестиции - в 40 раз", - указал министр.

По его словам, приоритетные направления для развития на Северном Кавказе - в первую очередь горнолыжный и лечебно-оздоровительный туризм. Как заметил глава ведомства, уже проведена большая работа по поддержке горнолыжных курортов.

"За 10 лет туда инвестировано 31 млрд рублей, в том числе 28 из них - федеральный бюджет, более 90%", - пояснил Решетников.