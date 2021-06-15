Между Якутией и Приморьем начал курсировать пассажирский поезд

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Беспересадочное железнодорожное сообщение впервые связало Якутию и Владивосток. Прицепные вагоны отправились из республики в составе пассажирского поезда Нижний Бестях - Тында, сообщила ТАСС во вторник заместитель руководителя представительства акционерной компании "Железные дороги Якутии" Людмила Ефремова.

"В 17:00 по местному времени (11:00 мск) пассажирский поезд "Железных дорог Якутии" отправился по маршруту Нижний Бестях - Тында. С пассажирским поездом впервые отправились вагоны беспересадочного сообщения до Владивостока, как с плацкартными, так и с купейными местами", - сообщила Ефремова.

Время в пути до Владивостока составит 2,5 суток. Стоимость билета - около 7,8 тыс. рублей. Прицепные вагоны, следующие из Якутии во Владивосток, на территории, которая находится в ведении РЖД, будут перецеплять для продолжения маршрута до Приморского края, пояснила Ефремова.

По словам председателя правительства Якутии Андрея Тарасенко, введение нового маршрута позволит развить внутренний туризм между Якутией и Приморским краем, а также укрепить социально-экономические связи.

АО "Акционерная компания "Железные дороги Якутии" было создано 1 августа 1995 года. Акционерами компании являются ОАО "Российские железные дороги" и министерство имущественных отношений Якутии. ЖДЯ владеет инфраструктурой железнодорожного транспорта общего пользования протяженностью 358 км на территории Республики Саха (Якутия).