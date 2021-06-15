На НПЗ Украины впервые будет поставлена алжирская нефть

КИЕВ, 15 июня. /ТАСС/. Компания "Укртранснафта" впервые начала прием алжирской нефти сорта Saharan Blend для поставки на Кременчугский НПЗ. Об этом во вторник сказано в сообщении компании.

"В июне этого года "Укртранснафта" впервые транспортирует алжирскую нефть Saharan Blend. После проверки качественных показателей сырья компания начала ее прием в нефтетранспортную систему для дальнейшей транспортировки на мощности Кременчугского НПЗ", - говорится в нем. Алжирская нефть будет поставляться по трубопроводу "Одесса - Кременчуг". Другие подробности пока не сообщаются.

Отмечается, что кроме транспортировки нефти из украинских месторождений, "Укртранснафта" имеет опыт транспортировки еще пяти сортов - Urals, Azeri Light, Bakken, El Sharara и WTI.