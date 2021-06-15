Комитет Госдумы поддержал ко II чтению законопроект о блокировке мошеннических сайтов

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи во вторник рекомендовал нижней палате принять во втором чтении законопроект о блокировке мошеннических сайтов нелегальных кредитных организаций и финансовых пирамид.

Документ был внесен на рассмотрение нижней палаты группой парламентариев в декабре 2018 года и принят в первом чтении 24 января 2019 года. Законопроект наделяет ЦБ правом инициировать ограничение доступа к сайтам, вводящим пользователей в заблуждение из-за сходства доменных имен, оформления или содержания с настоящими финансовыми организациями, с предоставлением на территории РФ финансовых услуг лицами, не имеющими права их оказывать, а также к сайтам, связанным с финансовыми пирамидами.

Документ также дает Банку России право обращения в суд с заявлением об ограничении доступа к сайтам, на которых распространяется информация, позволяющая осуществить неправомерный доступ к информационным системам кредитных организаций или некредитных финансовых организаций.

Ко второму чтению комитет одобрил восемь поправок. Они уточняют основания для инициирования ЦБ процесса ограничения доступа к мошенническим ресурсам и устанавливают, что решение о блокировке принимается генпрокурором или его заместителем на основании обращения председателя Банка России или его заместителя.

Согласно еще одной поправке, рассмотрение дел о блокировке мошеннических ресурсов будет осуществляться в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ. По словам главы думского комитета Александра Хинштейна, это позволит оперативно ограничивать доступ к таким ресурсам в течение нескольких дней с соблюдением всех процессуальных процедур.