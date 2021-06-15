Число автомобилей на альтернативных источниках энергии на Хайнане превысило 77 тыс.

ХАЙКОУ /Китай/, 15 июня. /ТАСС/. Общее число зарегистрированных в южной китайской провинции Хайнань автомобилей на альтернативных источниках энергии к концу мая превысило 77 тыс., что составило 4,87% от общего количества машин на острове. Такие данные публикует во вторник местный информационный ресурс "Наньхайван".

Таким образом, по этому показателю Хайнань занял четвертое место в Китае после таких городов, как Шанхай, Пекин и Тяньцзинь. Общее число автомобилей на альтернативных источниках энергии, к которым в Китае относят не только электромобили, но и машины с гибридными двигателями, а также автомобили на водородных топливных элементах, начало стремительно расти в провинции Хайнань после принятие в 2019 году плана продвижения экологически чистого транспорта. В 2019 году таких машин на острове было около 12,8 тыс. единиц, а в 2020 году их число уже превышало 31,6 тыс.

В этом году власти Хайнаня планируют увеличить число "экологически чистых автомобилей" на дорогах провинции еще на 25 тыс. единиц, а также значительно расширить сеть станций для подзарядки электромобилей. За первые пять месяцев года на острове уже было зарегистрировано более 11,3 тыс. новых машин на альтернативных источниках энергии. В апреле этого года власти объявили о субсидировании покупок частными лицами таких транспортных средств на сумму от 6 тыс. до 10 тыс. юаней (от $937 до $1 562).

Хайнань - первая провинция Китая, объявившая о планах к 2030 году полностью прекратить продажу на острове автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями в целях борьбы с загрязнением окружающей среды и защиты местной экологии. Для этого правительство будет поощрять покупку населением электромобилей и машин с гибридной силовой установкой, а также развивать необходимую для них инфраструктуру.