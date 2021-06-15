В Alibaba рассказали, что Джек Ма старается избегать публичности и занимается живописью

НЬЮ-ЙОРК, 15 июня. /ТАСС/. Основатель китайской компании Alibaba Джек Ма старается избегать общественного внимания к собственной персоне и уделяет немало времени живописи и благотворительности. Об этом сообщил во вторник в интервью телеканалу CNBC вице-председатель фирмы Джо Цай.

"Сейчас он не хочет публичности, я разговариваю с ним каждый день. С ним все хорошо. Он стал заниматься живописью в качестве хобби, и у него неплохо получается, - сказал Цай. - Представление о том, что Джек Ма обладает исключительным могуществом, на мой взгляд, неверно. Он такой же человек, как вы и я".

По словам вице-председателя, Ма хочет сейчас заниматься тем, что ему нравится, например благотворительностью. Цай также отверг предположение, что такое поведение основателя компании связано с давлением со стороны китайского правительства, напомнив, что Ма ушел с руководящих позиций в Alibaba еще два года назад.

"Я считаю, не следует увязывать то, что происходит с нашим бизнесом, и то, что происходит с Джеком. Наша корпорация сейчас проходит через реструктуризацию по финансовым причинам, в отношении нас также применяются антимонопольные меры. Нам пришлось заплатить большой штраф, но это уже позади, мы смотрим только вперед", - отметил Цай.

В октябре прошлого года, как указывает телеканал, Ма критически отозвался о действующей в Китае финансовой системе и призвал к ее реформированию. В ноябре должно было состояться рекордное по своим масштабам размещение акций входящей в Alibaba финансово-технологической компании Ant Group на биржах Шанхая и Гонконга, которое неожиданно остановил регулятор, указавший на "изменение условий финансово-технического надзора". В начале этого года после проведенного расследования Управление по контролю за рынком КНР наложило на Alibaba рекордный в корпоративной истории страны штраф за действия монопольного характера.