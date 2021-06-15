Ямал готов подать заявку на получение бюджетного кредита для Северного широтного хода

ТАСС, 15 июня. Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) готово подать заявку на получение бюджетного кредита для строительства Северного широтного хода (СШХ), как только на федеральном уровне будет готова необходимая нормативная база. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора ЯНАО во вторник по итогам рабочей встречи министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова и главы округа Дмитрия Артюхова.

"Проект строительства Северного широтного хода может быть реализован с использованием нового инструмента бюджетных кредитов. Президент в своем послании Федеральному собранию назвал его одним из пилотов. Округ готов подать заявку на получения кредита, как только на федеральном уровне будет подготовлена необходимая нормативная база", - говорится в сообщении.

По словам Чекункова, проекты строительства Северного широтного хода и его продолжения - железнодорожной магистрали Бованенково - Сабетта (СШХ-2) необходимо воплотить, так как они "обеспечат связанность арктических территорий, возможность подняться по железной дороге с юга к Северному морскому пути и разгрузить узкие места на существующих магистралях".

Северный широтный ход - проект железной дороги длиной 707 км, которая соединит Северную и Свердловскую железные дороги и даст возможность вывозить грузы с новых месторождений в северных районах полуострова Ямал. Стоимость проекта предварительно оценивается более чем в 200 млрд рублей. Прогнозируемый объем перевозок по СШХ составит 23,9 млн тонн грузов в год, основную часть будет составлять, в частности, транспортировка газового конденсата. Также проект позволит ускорить перевозки контейнерных грузов.