Омбудсмен считает, что указы о работе бизнеса нужно обсуждать с советом предпринимателей

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Совет предпринимателей Москвы должен иметь возможность проводить экспертную оценку нормативных актов столичных властей, которые затрагивают деятельность бизнеса, считает общественный уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса в Москве Сергей Миронов.

"За Совет предпринимателей проголосовало почти полмиллиона москвичей, это огромная цифра. И он создан для того, чтобы бизнес работал совместно с властью. Чтобы нормативные акты, которые издает правительство Москвы, обсуждали с предпринимателями. Пока обо всех решениях мы узнаем из средств массовой информации. В связи с этим на сегодняшнем заседании я буду поднимать вопрос о том, что орган должен работать со всеми департаментами столицы, заместителями мэра и заниматься если не верификацией мер, то хотя бы их экспертным обсуждением", - сказал Миронов во вторник в преддверии закрытого заседания совета.

По его мнению, для обеспечения такой работы Совет предпринимателей Москвы должен быть выведен из структуры столичного департамента предпринимательства и инновационного развития столицы и городского штаба по защите бизнеса.

Совет предпринимателей Москвы был создан 30 марта, в нем сформирована 21 рабочая группа. В эти группы путем голосования бизнес-сообщества вошли 128 предпринимателей из разных отраслей экономики - торговли, туризма, общественного питания, промышленности, креативных индустрий, современных технологий и других. Совет работает при департаменте предпринимательства и инновационного развития столицы и городском штабе по защите бизнеса, который является коллегиальным рабочим органом правительства Москвы.