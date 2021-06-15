Росстат улучшил оценку падения ВВП в I квартале до 0,7% с 1%

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. ВВП России в I квартале 2021 года, согласно первой оценке Росстата, снизился на 0,7%, следует из данных статслужбы. Предварительно Росстат оценивал падение ВВП в I квартале в 1%.

Относительно IV квартала 2020 года ВВП сократился на 17,9%, а по сравнению с I кварталом 2019 года - вырос на 0,7%. Объем ВВП России I квартал 2021 года составил в текущих ценах 26,771 трлн рублей

В Росстате поясняют, что изменение оценки обусловлено уточнением темпов промышленного производства на 0,4 процентного пункта (п.п.), оптового товарооборота - на 1,1 п.п., грузооборота - на 0,1 п.п., пассажирооборота - на 0,4 п.п., а также уточнениями первичной статистической отчетности предприятий и получением информации от ЦБ.

Как отмечается в комментариях Росстата, основными факторами снижения индекса физического объема ВВП за I квартал 2021 года являлись ограничительные меры по распространению коронавирусной инфекции и низкий спрос на энергоресурсы в мире.

Динамика по отраслям

"Несмотря на постепенное оживление экономики, в отдельных отраслях наблюдалось снижение индексов физического объема добавленной стоимости по сравнению с соответствующим периодом прошлого года", - указывают в Росстате.

Так, сократилась добавленная стоимость в отраслях, ориентированных на обслуживание населения: гостиницы и рестораны (-7,5%), учреждения культуры и спорта (-4,1%), предприятия транспорта (-3,2%), организации, оказывающие прочие услуги населению (-1,3%). Кроме того, на фоне низкого спроса на энергоресурсы в мире падение наблюдалось в добывающей промышленности (-7,4%).

Рост индекса физического объема валовой добавленной стоимости по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдался в обрабатывающих производствах (+0,6%), в сфере обеспечения электрической энергией газом и паром (+9%), в отрасли водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов (+13%), в строительстве (+0,1%), оптовой и розничной торговле (+0,7%), в сфере информации и связи (+4,5%). Кроме того, сохраняющийся спрос на банковские услуги обусловил увеличение добавленной стоимости в сфере финансов и страхования (+6,7%).

По данным Минэкономразвития, рост ВВП России в апреле составил 10,7% в годовом выражении на фоне низкой базы прошлого года. ВВП России за январь - апрель вырос на 1,8% в годовом выражении.

Согласно прогнозу Минэкономразвития, ВВП России вырастет в этом году на 2,9%, в 2022 году - на 3,2%, в 2023 году - на 3%.