Россия заняла третье место в списке крупнейших экспортеров ЕС

БРЮССЕЛЬ, 15 июня. /ТАСС/. Стоимостной объем российского товарного экспорта в страны Евросоюза за январь-апрель 2021 года составил €42,5 млрд, позволив России занять третье место в перечне крупнейших экспортеров Евросоюза. Об этом во вторник сообщило европейское статистическое агентство Евростат.

Таким образом, объем российского экспорта за первые четыре месяца 2021 года увеличился на 12,4% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года - €37,8 млрд. Объем товарного экспорта из стран ЕС в Россию также вырос, но всего на 7,3% - с €25,9 млрд до €27,8 млрд. Кроме России, в первую тройку экспортеров вошли Китай и США (€139,4 и €71,4 млрд соответственно с января по апрель этого года). Самыми крупными импортерами продукции Евросоюза за тот же временной отрезок стали США (€125,4 млрд), Великобритания (€87,9 млрд) и Китай (€73,9 млрд).

Общий объем товарного экспорта стран ЕС в апреле 2021 года составил 179 млрд евро: это на 43,4% больше, чем в апреле 2020 года. Специалисты Евростата объясняют это постепенным смягчением антикоронавирусных ограничений в европейских странах. Суммарный объем товарного импорта увеличился на 32,8% - со €125 млрд до 166 млрд. Лидерами среди стран ЕС по объему товарного экспорта за первые четыре месяца 2021 года стали Германия (€446,8 млрд), Нидерланды (€218,3 млрд) и Италия (€161,5 млрд), а последними по этому показателю оказались Люксембург (€4,4 млрд), Кипр и Мальта (по €0,8 млрд).

В 2014 году Брюссель ввел санкции в отношении Москвы в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией. Ограничительные меры неоднократно расширялись и продлевались. Были приостановлены переговоры о безвизовом режиме и новом базовом соглашении о сотрудничестве, введен запрет на въезд в страны ЕС для должностных лиц из РФ и заморожены их активы. Также были введены ограничительные меры торгового, финансового и военного характера. В ответ Россия ввела запрет на импорт из государств Евросоюза ряда продовольственных товаров.