Выпуск музыкальных инструментов в России может вырасти вдвое к 2030 году

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило стратегию развития индустрии музыкальных инструментов и звукового оборудования до 2030 года, предполагающую рост выпуска отечественных музыкальных инструментов вдвое к 2030 году, говорится на сайте кабмина.

"Ожидается, что реализация стратегии поможет увеличить производство музыкальных инструментов и оборудования к 2030 году более чем в два раза. Это позволит удовлетворить потребности внутреннего рынка в качественной продукции, сформировать структурно сбалансированную отрасль, производящую инструменты и аппаратуру мирового уровня", - говорится в сообщении.

Стратегия предполагает расширение производства конкурентоспособной продукции, наращивание объемов экспорта, увеличение доли российских инструментов на внутреннем рынке. Также утвержден план мероприятий до 2024 года, который предусматривает разработку мер импортозамещения, стимулирования потребительского спроса на музыкальные инструменты российского производства, создания программы их популяризации.

Власти планируют к концу 2022 года определить потребность учреждений культуры в беспроводных устройствах, в том числе микрофонах и наушниках, а затем расширить ее производство.

Перспективными направлениями технического развития отрасли власти считают производство инструментов базового уровня из синтетических материалов, разработку электронных музыкальных инструментов, приближенных по своим характеристикам к акустическим аналогам, развитие направления дизайна профессиональных инструментов.

Также стратегия предполагает возможность создания центра компетенций, где будут готовить специалистов в области изготовления и обслуживания музыкальных инструментов.

"Реализация стратегии приведет к увеличению объема российского производства музыкальных инструментов до 3,2 млрд рублей и звукового оборудования до 4,4 млрд рублей. Кроме того, ключевые задачи развития индустрии предусматривают, что объем экспорта музыкальных инструментов к 2030 году должен увеличиться до $51 млн, а звукового оборудования до $97,8 млн", - сообщил Минпромторг РФ.

Как отметил глава министерства Денис Мантуров, РФ в 2017-2020 годах увеличила выпуск музыкальных инструментов в пять раз, звукового оборудования в 2,5 раза.