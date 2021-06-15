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Меркель заявила, что Германия вложит €2 млрд в квантовые технологии до 2025 года

Канцлер ФРГ отметила, что "Германия относится к мировым лидерам в области исследования квантовых технологий"

БЕРЛИН, 15 июня. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель пообещала, что федеральное правительство инвестирует €2 млрд в квантовые технологии в течение ближайших четырех лет.

"Германия относится к мировым лидерам в области исследования квантовых технологий, - сказала она во вторник, принимая в онлайн-формате участие в запуске квантового компьютера концерна IBM в городе Энинген. - До 2025 года мы выделим дополнительные €2 млрд в качестве инвестиций в эту отрасль".

Запущенный в Энингене компьютер, по данным IBM, является самым мощным коммерческим квантовым компьютером в Европе.

Теги
Меркель, АнгелаГермания
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