Меркель заявила, что Германия вложит €2 млрд в квантовые технологии до 2025 года

БЕРЛИН, 15 июня. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель пообещала, что федеральное правительство инвестирует €2 млрд в квантовые технологии в течение ближайших четырех лет.

"Германия относится к мировым лидерам в области исследования квантовых технологий, - сказала она во вторник, принимая в онлайн-формате участие в запуске квантового компьютера концерна IBM в городе Энинген. - До 2025 года мы выделим дополнительные €2 млрд в качестве инвестиций в эту отрасль".

Запущенный в Энингене компьютер, по данным IBM, является самым мощным коммерческим квантовым компьютером в Европе.