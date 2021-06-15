Мордашов сменил Лисина на посту президента "Русской стали"

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Глава "Северстали" Алексей Мордашов избран президентом ассоциации предприятий черной металлургии "Русская Сталь", сообщается во вторник на сайте ассоциации.

"На должность президента избран Мордашов Алексей Александрович, председатель совета директоров ПАО "Северсталь", - говорится в сообщении.

Владимир Лисин занимал должность президента "Русской стали" с 2017 года.

На годовом общем собрании, состоявшемся 15 июня 2021 года, также были избраны члены наблюдательного совета ассоциации. В него вошли девять человек, в том числе Алишер Усманов, Владимир Лисин, Алексей Мордашов. Возглавил наблюдательный совет председатель совета директоров ТМК Дмитрий Пумпянский.

"На должность вице-президента и председателя управляющего комитета избран Леонов Андрей Владимирович (от ПАО "Северсталь")", - отмечено в сообщении. В управляющий комитет ассоциации вошли девять человек.

"Русская сталь" объединяет крупнейших производителей металлургической продукции в России, ее членами являются Evraz, НЛМК, ММК, АО "ОЭМК" (входит в "Металлоинвест"), "Мечел", ОМК, "Северсталь", ТМК и ПМХ. Компании, входящие в ассоциацию, производят 98% российского чугуна, около 90% стали и российского проката, около 60% труб, а также значительную долю сырья для металлургической промышленности.