Дума обсудит гарантированный доход должников, препараты офф-лейбл и регулирование IT-сферы

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Госдума в среду на предпоследнем пленарном заседании весенней сессии и всего созыва в целом намерена рассмотреть законопроекты о гарантированном доходе должников, регулировании работы IT-гигантов, а также об использовании лекарственных препаратов, которые не утверждены уполномоченными органами для применения по определенным показаниям (препараты офф-лейбл), для лечения детей.

В частности, депутаты планируют рассмотреть во втором чтении законопроект, который позволит защитить от взыскания минимальный доход должников. Он дает право гражданам-должникам обратиться в Федеральную службу судебных приставов и указать счет, с которого нельзя будет списывать сумму в размере прожиточного минимума трудоспособного человека (12 702 рубля по состоянию на 2021 год). Если у должника есть иждивенцы, то они также будут учитываться при расчете данной суммы. При этом данное правило не будет распространяться на взыскание алиментов, возмещение вреда, причиненного здоровью, вреда в связи со смертью кормильца, ущерба, причиненного преступлением. Законопроект в случае принятия вступит в силу с 1 февраля 2022 года.

Кроме того, в повестке депутатов стоит второе чтение законопроекта о регулировании деятельности IT-гигантов. Согласно документу, владельцы иностранных информационных ресурсов, суточная аудитория у которых составляет более 500 тыс. российских пользователей, должны будут с 1 января 2022 года создать филиалы, открыть представительства или учредить российские юридические лица, "которые должны в полном объеме представлять интересы головных компаний" в РФ.

Законопроектом также вводится комплекс мер принуждения IT-компаний к выполнению российского законодательства. Среди них - информирование пользователей интернет-ресурсов о нарушении законодательства РФ, запреты на распространение рекламы на информационном ресурсе, на проведение платежей в его адрес, на поисковую выдачу, на сбор и трансграничную передачу персональных данных россиян. В качестве крайней меры предусматривается возможность частичной или полной блокировки ресурса-нарушителя.

Парламентарии также обсудят в основном чтении законопроект депутата Госдумы Антона Горелкина о едином измерителе аудитории в интернете. Уполномоченную организацию по ее измерению до 1 августа должен будет выбрать Роскомнадзор. Предполагается, что ею станет Mediascope, который уже отвечает за исследование аудитории телеканалов.

Препараты офф-лейбл для лечения детей

Госдума также намерена рассмотреть в первом чтении законопроект об использовании при лечении детей лекарственных препаратов офф-лейбл. Инициативу внесли в Госдуму вице-спикер Госдумы Ирина Яровая и первый замглавы думской фракции единороссов Андрей Исаев.