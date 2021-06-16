WP: Госдеп требовал ввести санкции против Nord Stream 2 AG, но Белый дом был против

ВАШИНГТОН, 16 июня. /ТАСС/. Руководство Госдепартамента США во время обсуждений требовало ввести санкции в отношении компании Nord Stream 2 AG - оператора строящегося трубопровода "Северного потока - 2" - и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига, но президент США Джо Байден и Совет национальной безопасности (СНБ) Белого дома выступили против этого предложения. Об этом сообщила во вторник газета The Washington Post со ссылкой на свои источники.

По их данным, ввести жесткие ограничения предлагали госсекретарь Энтони Блинкен, его первый заместитель Уэнди Шерман и его заместитель по политическим делам Виктория Нуланд. Они рекомендовали рестрикции, направленные на полную блокировку строительства газопровода, без исключений для Nord Stream 2 AG и ее руководителя.

В свою очередь, американский лидер и его помощники высокого ранга из СНБ не соглашались с позицией внешнеполитического ведомства. Они заявляли, что такой шаг приведет к серьезному ухудшению отношений с Германией. Поскольку строительство трубопровода было завершено более чем на 90%, отмечает издание, Белый дом рассматривал проект как уже свершившийся факт, из-за которого не стоит ставить под угрозу отношения между Вашингтоном и Берлином.