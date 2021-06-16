Город Санья на Хайнане ускорит развитие зоны потребления за счет цифрового юаня

ХАЙКОУ /Китай/, 16 июня. /ТАСС/. Знаменитый китайский курорт Санья на южном побережье Хайнаня ускорит развитие создаваемой на острове международной потребительской зоны путем активного внедрения в обращение цифрового юаня. Об этом заявил вице-мэр города Лю Чжаоцзюнь.

"Наш город будет проводить акции "выгодные покупки - товары даром" и "сезон потребительского туризма", а также мы планируем серию масштабных мероприятий со скидками, приуроченных к фестивалям искусств, - рассказал он. - Мы будем активно внедрять цифровой юань в крупных торговых центрах по всему Санья, способствовать его популяризации".

Чиновник отметил, что благодаря таким мерам власти рассчитывают "добиться перехода к более интенсивному этапу развития потребительского сектора".

Как прокомментировало статистическое управление провинции, Санья "постоянно форсирует горячие распродажи продукции с высокой добавленной стоимостью". По его данным, за январь - апрель объем реализации косметики в городе увеличился в годовом исчислении более чем на 230%, драгоценностей и ювелирных украшений - на 350%, телекоммуникационных средств - на 250%, автомобилей - на 86%. За тот же период онлайн-продажи выросли на 92%, составив 5,23 млрд юаней (почти $817 млн по текущему курсу).

Администрация Санья уточнила, что важную роль в развитии местного потребительского сектора играют магазины беспошлинной торговли, которых в городе насчитывается уже четыре. В них представлены сотни международных брендов, пользующихся в Китае большой популярностью.

Провинция Хайнань стала одним из регионов КНР, где проходит тестирование цифрового юаня. С конца 2019 года власти также опробовали его в Пекине, в городах Шэньчжэнь, Сучжоу и Чэнду, в новой экономической зоне Сюнъань недалеко от китайской столицы. В октябре 2020 года к ним были добавлены города Шанхай, Чанша, Сиань, Циндао и Далянь.