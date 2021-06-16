Власти Камчатки направили в 2020 году 2,8 млрд рублей на борьбу с коронавирусом

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 июня. /ТАСС/. Власти Камчатки в 2020 году направили 2,8 млрд рублей на минимизацию последствий распространения коронавирусной инфекции в регионе. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Солодов, выступая с отчетом о работе правительства за прошлый год на очередной сессии законодательного собрания Камчатского края.

"Для сохранения здоровья жителей полуострова были приняты все необходимые меры. Всего на борьбу с коронавирусом в 2020 году направлено 2,8 млрд рублей. Это стимулирующие выплаты медицинским работникам, закупка оборудования, лекарственных препаратов, средств индивидуальной защиты, оснащение лабораторий, организация тестирования населения", - сказал губернатор.

Глава региона также уточнил, что беспрецедентные меры поддержки были оказаны жителям региона, в том числе, по компенсации затрат по уплате штрафов авиакомпаниям за возврат билетов и возмещению расходов родителям по приобретению путевок в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря. Реализованы три пакета мер налоговой поддержки бизнеса - налоговая нагрузка была снижена более чем на 1 млрд рублей - при этом они охватили не только наиболее пострадавшие отрасли экономики, но и весь малый бизнес региона.