Сбер достиг предварительной договоренности о покупке "Телеспорта"

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. "Сбер" планирует приобрести одного из крупнейших игроков на рынке спортивных прав и спортивного маркетинга - "Телеспорт". Об этом сообщается в пресс-релизе банка.

"Сбербанк и компания "Телеспорт" заключили предварительное соглашение о сотрудничестве, в рамках которого "Сбер" планирует приобрести компанию "Телеспорт" - одного из крупнейших игроков на рынке спортивных прав и спортивного маркетинга. После сделки Петр Макаренко останется генеральным директором компании", - отмечается в сообщении, при этом сумма сделки не приводится.

"Сбер" ожидает, что трансляции крупнейших спортивных событий на платформе Okko, входящей в экосистему "Сбера", привлекут новых пользователей. "Качественный спортивный контент позволит увеличить аудиторию сервиса и расширит наше предложение различных типов комбинированных подписок. Отдельно хочу отметить, что не все спортивные события будут транслироваться только на Okko. По договорённости, существенная часть из них будет показана на федеральных телевизионных каналах", - прокомментировал договорённости вице-президент по корпоративному развитию Сбера Андрей Карташян, слова которого приводятся в сообщении.

В рамках договора "Okko Спорт" будет эксклюзивно показывать Чемпионат Испании по футболу (La Liga) в России, уточнили в пресс-службе банка.