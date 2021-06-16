Мерами поддержки бизнеса при пандемии в Москве охвачены более 57 тыс. организаций

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Власти Москвы предусмотрели пять пакетов мер поддержки бизнеса в период пандемии COVID-19. Сейчас ими охвачены более 57 тыс. организаций, следует из данных, размещенных на сайте мэра столицы Сергея Собянина.

"Пять пакетов мер поддержки приняты правительством Москвы на сумму 89,7 млрд рублей. <...> Более 57 тыс. организаций и более 770 тыс. сотрудников охвачены мерами поддержки сегодня", - сообщается на сайте.

Помимо поддержки бизнеса, в Москве организовали в период пандемии и помощь для горожан. Так, выплачено 17 млрд рублей на пособия по безработице, 200 тыс. человек трудоустроили с начала 2020 года, а по 4 тыс. рублей на самоизоляции выплатили 1,9 млн жителей Москвы старше 65 лет или с хроническими заболеваниями.

Кроме того, социальные работники и волонтеры оказали москвичам более 700 тыс. услуг по заявкам кол-центра столичного комплекса социального развития, а также было предоставлено 300 тыс. психологических услуг. "16 обсерваторов развернуто на базе реабилитационных центров, пансионатов и санаториев с февраля 2020 года", - отмечается на сайте.